Jonathan Maicelo responde a Samantha Batallanos y demás críticos por burlarse de su retoquito

Jonathan Maicelo rompió su silencio para responder contundentemente a Samantha Batallanos y a todas las personas que, en los últimos días, lo han criticado por su 'retoquito' en la nariz. A continuación, te contamos qué es lo que dijo.

Maicelo responde fuerte y claro Samantha Batallanos

Durante la más reciente edición de 'Todo Se Filtra', el boxeador peruano fue consultado sobre las fuertes criticas que ha venido recibiendo a raíz de la rinoplastia que se practicó a inicios de año.

Y es como se recuerda, entre sus detractores figura nada más y nada menos que su expareja Samantha Batallanos, quien incluso reveló a 'Instarándula' que cuando estaba junto al deportista siempre le aconsejó que no acepte canjes con su rostro.

Es así que, de acuerdo a sus propias palabras, Maicelo no tuvo mejor respuesta que quedarse callado, sobre todo porque la persona que lo estaba criticando era "una mujer".

"A todo lo que digan me quedo callado, sobre todo si es una mujer", mencionó en un primer momento.

Además, recalcó que actualmente se encuentra "contento" con el resultado obtenido, siendo ello lo único que le importa: "Yo estoy contento con el resultado y es lo que importa", dijo bastante seguro durante su entrevista con Kurt Villavicencio, mejor conocido como 'Metiche'.

¿Qué dijo Samantha Batallanos sobre Maicelo?

Samantha Batallanos no pudo ser ajena a esta situación y terminó revelando que se encontraba impactada al ver la nueva imagen de su expareja. No sin antes recalcar que espera que esté contento con el resultado, puesto que siempre le aconsejó no aceptar canjes si se trataban de operaciones en la cara.

"Espero que él esté contento, pero yo siempre le dije que no aceptara cualquier canje si es en la cara (...) canje puede ser para otras cosas, pero si es en la cara no acepten canjes, por favor", dijo en un primer momento al portal 'Instarándula'.

Enseguida, brindó detalles de su experiencia, afirmando que cuando se operó también se asustó con su nueva apariencia aunque con el pasar de los días todo se iba acomodando, por lo que espera que al deportista le ocurra lo mismo.

Pese a estos comentarios, Jonathan Maicelo decidió no responderle ni a Samantha Batallanos ni a sus demás críticos, afirmando que la única opinión que le importa es la suya y actualmente se encuentra contento con el resultado de su retoquito.