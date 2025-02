Daniela Darcourt no descarta BODA y EMBARAZO junto a Waldir Felipa: "Puede ser, sorpresas este 2025"

Daniela Darcourt y Waldir Felipa continúan disfrutando de su romance. Durante un evento, la pareja no dudó en demostrar el amor y la felicidad mutua que siente tras casi cinco meses de haber oficializado su relación. Por si fuera poco, la salsera dejó abierta la posibilidad de que este año pueda casarse, e incluso, convertirse en madre.

La intérprete de 'Señor mentira' tuvo un momento de complicidad junto al bailarín, en medio de un concierto realizado el último fin de semana. En imágenes mostradas por 'Todo se Filtra', se aprecia cómo la salsera se muestra cariñosa, y bromeó con él tras interactuar con una fan de su público.

"Y aunque mi amiga quería dar un sol por ti, yo también puedo dar millones. No, no te doy uno, te doy dos soles. No, mentira mi amor", le dijo, para luego darle un beso y dirigirse a la fanática: "Eso querías, ahí lo tienes".