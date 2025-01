Samantha Batallanos confiesa que estuvo en coqueteos con famoso futbolista del Real Madrid

Samantha Batallanos vuelve a llamar la atención de la farándula nacional tras dar a conocer que estuvo en coqueteos con un famoso futbolista del Real Madrid, pero que debido a estar enfocada en su vida profesional decidió "chotearlo".

La expareja de Jonathan Maicelo, Samantha Batallanos, reapareció en una entrevista con el 'Flaco' Granda en un programa de YouTube para dar a conocer detalles sorprendentes de su vida íntima y sobre las recientes escenas polémicas en las que fue vista tras ser vinculada sentimentalmente con el streamer 'Neutro'.

Sin embargo, la modelo aprovechó en dejar a todos sus seguidores desconcertados que actualmente "no quiere salir con nadie y prefiere estar soltera, disfrutando de sus amigos". Incluso, señaló que tiene varios pretendientes que buscan conquistar su corazón, entre ellos, reveló el nombre de un 'pelotero' que es el ídolo de muchos amantes del fútbol internacional.

En el minuto 43 de la entrevista, Samantha reveló que mantuvo conversaciones coquetas con el jugador del Real Madrid, Vinícius Jr., asegurando que no tenía conocimiento de que sea tan reconocido y que todo comenzó cuando compartió un mensaje de apoyo hacia un futbolista y el delantero de 24 años, reaccionó a la publicación con un emoji.

Otra de las sorpresas que dio Batallanos en la conversación con el 'Flaco' Granda fue que, a pesar de las intenciones de Vinícius Jr. por llamar su atención, ella prefirió 'chotearlo' porque sentía que era un hombre acostumbrado a escribir a muchas mujeres "sin tomarlas en serio".