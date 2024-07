Yola Polastri falleció a los 74 años: Esta fue la ÚLTIMA ENTREVISTA que se le hizo a la animadora infantil

La inesperada muerte de Yola Polastri entristeció al Perú entero. Y es que la popular 'Chica de la Tele' era una de las figuras más queridas, por lo que, en medio de un homenaje póstumo, se difundió la última entrevista que se le hizo en la pantalla chica.

Este último domingo, 7 de julio, familiares de Yola Polastri anunciaron su fallecimiento a causa de un infarto al miocardio. Es por eso que, en honor a su trayectoria artística, durante la última edición de 'América Hoy', las conductoras emitieron un informe, donde revelaron su última entrevista.

De acuerdo a la fecha, las últimas declaraciones de la animadora infantil datan del 20 marzo, donde precisamente comentó que su estado de salud era delicado debido a, en un primer momento, problemas con sus lentes intraoculares.

"Cuando te pones los lentes intraoculares, que son lentes para toda la vida. Después como de dos años se me ha ensuciado el lente y se ve borroso, imágenes distorsionadas", dijo en un primer momento.

Por tal motivo, Polastri se vio obligada a cancelar el show que tenía programado para el 24 de marzo de este año en las instalaciones del Parque de las Leyendas.

"Con mucha pena no voy a poder estar en el evento", mencionó.

Finalmente, la 'Reina de los niños' aseguró en televisión nacional que se estaba jugando sus últimos partidos antes de su retiro oficial, el cual quería ejecutar de manera paulatina.

" Yo he dicho que estoy jugando los últimos partidos antes del retiro. Ya me jugué el del Dibós y ahora iba tener otra presentación más y así va a ir siendo" , agregó aquella vez, sin imaginar que después de unos meses perdería la vida tras encontrarse en un estado delicado de salud.

El programa 'Magaly TV, La Firme' difundió unas entrevistas, donde Yola Polastri se animó contar diversos pasajes de su vida, entre los que destacó su versión respecto a por qué nunca contrajo matrimonio, pese que, en un momento, tuvo una pareja con la que pudo jurarse amor eterno frente al altar.

"Si yo no me casé, porque tenía que casarme, porque probablemente no estaba segura que era algo que iba a tener éxito, es decir producir una familia feliz, entonces tenía que divorciarme o separarme y eso sería un mal ejemplo", declaró.