Mónica Torres eliminada de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha': "Feliz porque quería mi revancha"

Mónica Torres se convirtió en la nueva celebridad eliminada de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche y no dudó en mostrarse agradecida con el jurado y el resto de sus compañeros por las divertidas experiencias que vivió.

Como era de esperarse, los 'chefcitos' lamentaron su salida del programa y desearon poder volver a ver a la joven actriz en el reality culinario en una nueva temporada.

El conductor José Peláez dio la bienvenida a los participantes de la nueva edición del programa, Christian Ysla, Mónica Torres, Mayra Goñi y Tilsa Lozano, quienes llegaron decididos a redoblar sus esfuerzos para seguir en competencia gracias a sus habilidades culinarias.

Además, previo a conocerse la receta a preparar, Ysla lanzó un emotivo mensaje a su esposa e hija, revelando que a pesar de que no entiendan por qué se esfuerza tanto, él sabe que siempre estarán orgullosas de él.

"Cuando llegaba a casa era destruido y discutí con mi esposa porque me preguntó si este programa vale mi esfuerzo y le dije que sí, porque este programa ha hecho que yo me acerque más a ese público, que me quiera, me abrace con cariño. Quedan dos días y estaremos con mucho más tiempo, porque me encanta lo que hago, y es por mí y por ustedes", comentó.