¿Se acabaron los lujos? Sheyla Rojas revela si su relación con Sir Winston llegó a su fin o continúa

La polémica periodista Magaly Medina conversó con Sheyla Rojas, quien estuvo recientemente en España por casi un mes. En medio de especulaciones sobre el estado de su relación con Sir Winston, la ex chica reality abrió su corazón y compartió detalles reveladores con la 'Urraca'.

Magaly Medina y su equipo no dejaron pasar la oportunidad para especular sobre una supuesta ruptura entre Sheyla Rojas y Sir Winston. Sin embargo, durante la entrevista en videollamada, la modelo despejó las dudas al afirmar que siguen juntos y que los videos que comparte en redes sociales son simplemente bromas.

Sheyla Rojas reveló un detalle interesante sobre su relación: dejó de seguir a Sir Winston en redes sociales hace más de un año. Esto se debió a la atención no deseada que recibía su pareja por parte de otras mujeres, quienes le enviaban solicitudes de mensaje con fotos y videos.

A pesar de su deseo de convertirse en madre por segunda vez, Sheyla Rojas dejó en claro que mientras Sir Winston no le pida matrimonio, no tiene en mente tener un hijo con él. Esta declaración sorprendió a muchos, ya que la modelo ha expresado abiertamente su anhelo de ampliar su familia.

El año pasado, la exconductora de 'Estás en todas', Sheyla Rojas, compartió con Choca Mandros cómo fue que conoció a Sir Winston. Un encuentro casual durante un viaje a Guadalajara, México, que marcó un antes y un después en su vida.

"A Luis me lo presentó un amigo allá. Fui a Guadalajara supuestamente por tres días y hasta ahorita...", dijo Shey Shey. "Este amigo me dijo para ir a cenar y estaba con otros amigos, entre los que estaba Luis. Yo ni siquiera lo mapeé, no le pregunté nada", agregó.