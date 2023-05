'Mr. Peet' se muestra incómodo tras ser comparado con hombre ampayado con la esposa del 'Cuto'

El popular narrador de partidos, Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet' pasó un incómodo momento durante la última emisión del programa radial ''A presión '', luego de que muchos usuarios lo confundieran con el misterioso hombre captado saliendo de un hotel en Barranco con Charlene Castro, esposa del 'Cuto' Guadalupe.

Durante el programa en vivo, el periodista deportivo inició leyendo los comentarios de los seguidores, sin imaginar que varios lo estaban relacionando con el polémico ampay de infidelidad que dejó expuesta a la esposa del exdeportista Luis 'Cuto' Guadalupe.

" Hoy día, la gente me ha vinculado con muchos protagonistas, ¿yo soy el protagonista del día o qué pasó?, inició diciendo 'Mr. Peet'.

Además, los usuarios no dudaron en llamarlo 'Atrasador', comentario que empezó a generar cierta incomodidad en el narrador deportivo.

Estos comentarios causaron risas entre los demás presentes durante el programa.

"'Pelao sin códigos' (dice el comentario) bueno la gente me vincula, pero no sé de qué 'ampay' me están hablando la verdad", añadió 'Mr. Peet'