Muñequita Milly: ¿Podían salvarla? Especialista revela qué debió hacer el Dr. Fong tras la cirugía

El pasado miércoles, 3 de marzo, la Muñequita Milly falleció a causa de una septicemia generalizada, luego de someterse a una liposucción realizada por el Dr. Fong. Según se informa en la denuncia, esta complicación se dio luego de que el cirujano perforara parte del intestino de la cantante y la dejara sin atención médica por varios días.

Si bien muchos expertos señalan que es muy difícil sobrevivir a una septicemia, consideraron que la muerte de la artista folclórica pudo haberse evitado si se actuaba inmediatamente. Para dar una mejor explicación a este caso, Magaly Medina conversó con un cardiólogo, quien explicó cómo se debe proceder ante estos terribles escenarios.

Se sabe de antemano que todo procedimiento quirúrgico representa un grado de riesgo que puede causar una serie de complicaciones. Por ello, antes de someterse a una cirugía, el paciente debe realizarse una evaluación preoperatoria para determinar si es apto o no para entrar al quirófano.

Por esta razón, Magaly Medina consultó al doctor Marco Antonio Almerí acerca del nivel de riesgo asociado a la liposucción realizada en la Muñequita Milly y sorprendió al mencionar que la edad de la paciente disminuía, en gran medida, el riesgo en la intervención.