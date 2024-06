Natalia Salas agradece a Sergio Coloma por apoyarla en su lucha contra cáncer: "Nunca me hizo sentir fea"

La actriz Natalia Salas reveló cómo el cáncer cambió su visión de la vida, pero con el respaldo constante de Sergio Coloma, padre de su hijo, logró superarlo. Su pareja demostró un apoyo incondicional, permaneciendo a su lado durante todo el proceso de enfermedad. Esta unión fortalecida los ha llevado a planificar su próxima boda, y en esta nota te contamos más detalles sobre este importante evento en sus vidas.

Para Natalia Salas, el cáncer representó un punto de inflexión en su vida. Considera que experimentó un renacimiento tras la enfermedad, que la llevó a valorar cada momento y disfrutar plenamente de la vida. Destaca la importancia de dar visibilidad a la prevención y la importancia de no normalizar los dolores o anomalías en el cuerpo.

"Hay un antes y un después en mi forma de ver la vida, el cáncer me cambió la vida, fue duro, una travesía complicada y muy potente de transitarla. El motivo de por qué lo conté fue para darle visibilidad a la prevención y que la gente no normalice los dolores o anomalías en su cuerpo", dijo en entrevista con Trome.

Después del cáncer, Natalia Salas adoptó una actitud de disfrutar el momento y conectarse más con su familia. Su experiencia la llevó a priorizar el gozo en cada actividad que emprende, buscando la felicidad en cada detalle de su día a día.

La actriz compartió cómo su pareja, Sergio Coloma, ha sido un apoyo fundamental en su vida. Desde el primer momento, el padre de su hijo demostró un amor genuino que trascendió lo físico, brindándole apoyo incondicional durante su batalla contra el cáncer. Juntos, han encontrado en la complicidad y el amor verdadero un pilar para enfrentar los desafíos.

"Desde que conocí a Sergio, fue un amor a primera vista y me di cuenta de que el amor bonito existía. Lejos de minimizarme (por su enfermedad) o hacerme sentir mal, porque me subí 23 kilos con las quimioterapias, sin pelo y sin teta... Él nunca me hizo sentir fea ni poca mamacita. Nuestro amor trascendió en no solo basarse en lo físico", acotó.