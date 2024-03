Natalia Salas revela DESGARRADOR momento que vive por operación de su hijo: "Lloré toda la tarde"

Natalia Salas no vive el mejor momento de su vida tras revelar con la voz entrecortada que su pequeño hijo Leandro fue llevado de emergencia a una clínica local y en las próximas horas debe ser operado.

La actriz conocida por su participación en 'Al Fondo Hay Sitio' contó a través de sus redes sociales, que su único hijo de 3 años de edad se encuentra delicado de salud al ser diagnosticado de apendicitis tras varios exámenes médicos.

En sus historias de Instagram, Natalia contó que vive un verdadero drama, y debe tratar de ser fuerte para poder afrontar la complicada situación que "destrozó su corazón" y la de su pareja Sergio Coloma e incluso le gustaría poder cambiar lugares con Leandro.

Seguido a ello, la actriz decidió hablar a sus seguidores y pedirles que oren por el bienestar del menor, dando a su vez, recomendaciones al resto de padres para que tengan cuidado con sus hijos y no los automediquen.

"Estoy así porque desde que Leandro se fue a emergencias y le hicieron la primera ecografía, he llorado. Le han hecho los exámenes de sangre, orina, está con una vía y la prueba de fuego era la tomografía de contraste y ahí se iba saber si le operaban o no. Una persona que trabaja en la clínica me llamó y me dijo sí lo van a operar. En ese momento, como ya había llorado toda la tarde, dije 'vamos'", contó.