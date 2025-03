'Nena' Cubillas demandaría a Macarena Vélez por insinuar que quiso GOLPEARLA: "No voy a permitir"

19/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El anuncio de la participación de Macarena Vélez en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) ya desató controversias. Un avance del programa mostró a la ex chica reality en el sillón rojo, donde incluso reveló que Johana 'Nena' Cubillas, la ex de su actual pareja, intentó golpearla. Al respecto, la hija del 'Nene' no se guardó nada, y aseguró que procederá con acciones legales.

'Nena' Cubillas tomará acciones legales contra Macarena

A través de su cuenta oficial en Instagram, Johana compartió un extenso mensaje, en donde expresó su molestia por las declaraciones de Maracena en EVDLV. La influencer, quien se encuentra de cumpleaños. indicó que ella nunca ha hablado directamente con la Velez, a pesar de que ella se encuentra en una relación con el padre de sus hijos, el argentino Juan Ichazo.

"Yo a esta tipa no le he hablado JAMAS desde que está con Juan, yo no hago shows bochornosos en ninguna parte, mucho menos me rebajaría a reclamarle algo por alguien que no me interesa en lo absoluto. Me apena demasiado porque esto es algo que sale a nivel nacional y que pueden ver mis hijos", indicó Cubillas en un inicio.

En esa línea, indicó que su imagen se ha visto perjudicada, y que por tal motivo, se ve obligada a tomar acciones legales. Asimismo, cuestionó a su expareja, indicando que no solo incumple en sus responsabilidades como padre, sino que también continúa faltándole el respeto. "Eso es algo que no voy a permitir", puntualizó.

"¡Ya me mencionaron de nuevo! Ya salió mi foto, ya se habló de mí en la cara del papá de mis hijos, ¡que no me tiene un ápice de respeto! Entiendan que él es el papá de mis hijos, que vive haciendo shows que perjudican mi imagen, me generan malestar, me desgastan, y YO soy la que está 24/7 con mis hijos", expuso la 'Nena' en otro comunicado.

Mensaje de 'Nena' Cubillas.

Macarena Vélez habló de la 'Nena' en EVDLV

El programa conducido por Beto Ortiz tendrá como tercera invitada a Macarena Vélez. La popular ' Mujer increíble' reveló sus secretos más íntimos en el temido 'sillón rojo', incluyendo el romance que tuvo con Said Palao y sus problemas con el alcohol. No obstante, también se refirió a la actual relación que mantiene con Juan Ichazo, expareja de la 'Nena' Cubillas.

"¿Te metiste en la relación de Johana Cubillas?", fue la pregunta que se le formuló. "Me empezó a insultar. Y quería hasta golpearme", explicó en su testimonio la ex chica reality.

UNA NUEVA HISTORIA ESTÁ POR CONTARSE... 🔥Macarena Vélez llega al sillón rojo para revelar verdades que nadie imaginaba. 😱



Este domingo 23 inmediatamente después de Panorama por Panamericana Televisión junto a @betoortiz28 📺 y en transmisión EN VIVO por YouTube. 👀🔜#evdlv pic.twitter.com/VTUBiflefo — El Valor De La Verdad (@EVDLV_OFICIAL) March 19, 2025

Frente a estas declaraciones, Johana Cubillas no dudó en expresar su molestia. La 'Nena' indicó que iniciará con acciones legales contra Macarena Vélez, quien aseguró haber sido agredida por ella.