Shirley Arica dejó EN SHOCK a Tilsa Lozano tras decir que nunca se ha metido con un hombre casado

'El Valor de la Verdad' (EVDLV) de Shirley Arica continúa generando controversia. Tras participar en el temido 'sillón rojo', la modelo acudió al programa 'La Noche Habla', donde brindó alcances de sus fuertes declaraciones. Sin embargo, un comentario de la 'chica realizad' generó furor entre los presentadores del programa, sobre todo en Tilsa Lozano.

Shirley Arica y el comentario que dejó en SHOCK a Tilsa

Durante la emisión del formato nocturno, la conductora Laura Spoya se sinceró con Shirley respecto a lo revelado en EVDLV. La ex Miss Perú indicó que, en un momento, pensó que Arica confirmaría que tuvo algo más con Yoshimar Yotún, puesto a que él participó de la 'encerrona' junto a Christian Cueva y Luis Advíncula.

"Yo estaba convencida de que tú ibas a decir que estuviste con Yotún", mencionó Spoya con suma honestidad a la modelo. Sin embargo, Shirley Arica no tardó en responder, y negó que haya sido la tercera en un matrimonio. Ante tal afirmación, Tilsa hizo un gesto sumamente particular, el cual quedó registrado ante cámaras.

"En realidad, nunca me he metido con un hombre casado. Nadie va a poder salir a decir 'Ella se metió con mi esposo', porque no hay (evidencia), no pasó, no existe", manifestó fiel a su estilo. Esto ocasionó que 'Tili' se mostrara sorprendida, por lo que incluso se mostró escéptica. "¿Es enserio?", se le escucha decir a Lozano.

No obstante, el presentador Ric La Torre resaltó que Shirley había destacado a Yoshimar por ser uno de los más simpáticos en aquella reunión. Sin dudarlo, la 'Chica realidad' reiteró que así lo cree, puesto a que los otros dos acompañantes no estaban a la altura. "Me pareció que sí era el más atractivo", añadió.

Laura Spoya también hizo 'roche' a Tilsa

Tras 'El Valor de la Verdad' de Pamela López, el programa 'La Noche Habla' empezó a abordar los pormenores de aquel épico episodio. Sin embargo, un breve debate entre Tilsa Lozano y Laura Spoya, presentadoras del formato, generó controversia.

Mientras la 'exvengadora' defendía a Marisol, por presuntamente haber tenido un vínculo con Christian Cueva, la ex Miss Perú cuestionó que una mujer se involucre con alguien casado. Esto generó una sorpresiva reacción en Lozano, el cual no pasó por desapercibido entre los televidentes.

Empezaron las indirectas en el nuevo programa nocturno de Panamericana por una gentil cortesía de Laura Spoya... 📺 pic.twitter.com/afUN40q57r — Zar de las telecomunicaciones (@pagamegenaro) March 14, 2025

Con el segundo episodio de EVDLV, Shirley Arica acudió al referido programa y causó desconcierto en Tilsa Lozano, tras asegurar que nunca se ha metido con un hombre casado. "¿En serio?", se preguntó la popular 'Tili'.