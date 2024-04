¡Ni la topa! Bryan Torres IGNORA foto de Samahara Lobatón EMBARAZADA y disfruta de su SOLTERÍA

Samahara Lobatón y Bryan Torres protagonizaron una escandalosa situación que los llevó ponerle punto final a su relación. Sin embargo, parece que la influencer decidió seguir con su vida y compartir su primera fotografía embarazada, la cual habría sido ignorada por el salsero.

El salsero peruano utilizó sus redes sociales para compartir una reciente historia en la que se muestra sumamente enfocado en sus proyectos laborales, llegando incluso a trabajar los domingos.

Es así que, hizo público un video en que se le puede ver produciendo música junto a uno de sus compañeros de la orquesta. El líder de 'Barrio Fino' agrega un mensaje en el que afirma que no puede descansar ni los fines de semana porque se dedica a "crear".

"No deja ni descansar domingo. Seguimos creando", fue el mensaje que compartió el ex de Samahara Lobatón.

Como se recuerda, durante una de las más recientes ediciones de 'Magaly TV, La Firme', Torres confirmó que su expareja se encontraba embarazada y que a pesar de no estar juntos, él no se desentendería del bebé que viene en camino.

"Ella está embarazada, yo no me voy a desentender pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos", agregó.