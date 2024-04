¡No lo esconde más! Samahara Lobatón comparte la primera fotografía de su EMBARAZO

Nada la detiene. Samahara Lobatón abandonó oficialmente la casa de los padres de su expareja, Bryan Torres, para mudarse a un nuevo lugar junto a su pequeña hija. Sin embargo, en medio de todo ello, la influencer sorprendió al publicar la primera fotografía de su embarazo.

La joven utilizó sus redes sociales para compartir una reciente imagen en la que aparece junto a su primera hija Xianna. Ambas vestidas de color blanco y llenas de mucha complicidad sostienen un pequeño oso a la altura del vientre de la influencer.

Además, agregó una pequeña pero significativa frase que haría referencia a que la pequeña Xianna y el bebé que espera son la cura a cualquier tipo de situación.

"Mi curita en el corazón", fueron las palabras que compartió la ex de Bryan Torres en su más reciente publicación de Instagram.

Cabe precisar que, el líder de 'Barrio Fino' no aparece en dicho post, lo cual dejaría totalmente en claro que ambos decidieron finalizar su tormentosa relación sentimental de manera oficial.

Durante una de las más recientes ediciones de 'Magaly TV, La Firme', la conductora logró enlazarse vía telefónica con el salsero para consultarle acerca de las recientes imágenes donde la joven aparece tirando sus pertenencias por la ventana.

Es así que, según las propias palabras de 'El Bryan', lo que más le indignó de esta situación es que su madre haya salido afectada: le cayó ropa y un par de zapatillas.

" Me incomodó que mi mamá haya sido afectada, le cayeron las zapatillas, la ropa, mi mamá trato de calmarla pero se salió de control", le comentó en un primer momento a la 'Urraca'.

Asimismo, reveló en vivo que la segunda engreída de Melissa Klug estaría embarazada y que no se desentenderá de su bebé, dando a entender que su romance había terminado tras las constantes discusiones.

"Ella está embarazada, yo no me voy a desentender pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos", agregó.