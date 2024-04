¿Samahara Lobatón DELICADA DE SALUD tras escándalo con Bryan Torres? Esto es lo que se sabe

Samahara Lobatón continúa en medio de la polémica. Y es que recientemente la influencer protagonizó un tremendo escándalo al lanzar por la ventana de su inmueble las pertenencias de Bryan Torres, su expareja.

Luego de todo el bochornoso momento y la confirmación del salsero acerca del embarazo de Samahara, muchos se preguntan cómo es que se encuentra de salud.

En una reciente entrevista para diario 'Trome', la influencer de 21 años confirmó que se encontraba internada en una clínica local. Si bien no quiso dar más detalles respecto a su estado actual, dejó en claro que su bebé se encuentra bien "gracias a Dios".

"(Samahara, queríamos hacerte una entrevista) Estoy internada, ahorita no estoy para nadie (¿Está bien tu bebé, tú estás bien?) Sí, gracias a Dios", fueron las únicas palabras que soltó la segunda engreída de Melissa Klug .

Durante una de las más recientes ediciones de 'Magaly TV, La Firme', la conductora conversó con Bryan Torres para preguntarle acerca de la nueva polémica que lo envuelve junto a Lobatón.

Al respecto, el salsero confirmó que la segunda engreída de Melissa Klug está esperando un bebé de él pero que lamentablemente su relación no da para más.

"Ella está embarazada, yo no me voy a desentender pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos", indicó el salsero.