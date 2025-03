Shirley Arica insinúa que Yoshimar Yotún habría sido infiel en 'encerrona': "Estaba con otra chica"

Shirley Arica sorprendió con sus declaraciones en 'El valor de la verdad', donde aseguró que Yoshimar Yotún le habría sido infiel a su esposa en una 'encerrona' del 2018. La 'Chica realidad' también contó que en la reunión estuvieron Christian Cueva y Luis Advíncula.

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Shirley Arica dejó impactados a muchos con su testimonio sobre una fiesta privada en la que estuvo con Yoshimar Yotún, Christian Cueva y Luis Advíncula.

Según la 'Chica realidad', el futbolista de Sporting Cristal habría engañado a su esposa en aquella reunión, donde las reglas parecían ser distintas. "Había intercambio de parejas... de baile", dijo con ironía.

Además, reveló que asistió a la encerrona porque tenía un interés inicial en Yoshimar Yotún, pero al llegar, se dio cuenta de que él ya estaba con otra persona.

"Hablamos muy poco y cuando yo llegué, él ya estaba con otra chica bailando ", expresó. Sobre el ambiente de la fiesta, la 'Chica realidad' no se guardó nada: " Ahí no les importa si es casado ".

Más allá del comportamiento de Yoshimar Yotún, Shirley Arica también contó detalles sobre la actitud de Christian Cueva durante la polémica noche.

La 'Chica realidad' aseguró que Christian Cueva fue el primero en acercarse a ella y trató de que bebiera más de la cuenta.

"Fue el primero que se acercó, es bien atento, caballero. Se me acababa el trago y me servía otro. Pero él no sabía que yo tengo una cabeza donde no caigo. Primero lo emborracho a él y luego yo", comentó.