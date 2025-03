Raúl Ruidíaz lanza picante indirecta a Universitario de Deportes: "Están acostumbrados a no llamarme"

Este viernes 14 de marzo, en la reciente edición del programa 'La fe del Cuto', Raúl Ruidíaz habló sin filtros sobre su futuro futbolístico. El delantero, quien aún no define dónde continuará su carrera, recordó cómo en 2015 esperó un llamado de Universitario de Deportes que nunca llegó. Su revelación dejó una indirecta que provocó risas en el set y revivió la polémica sobre su frustrado regreso a Ate.

Durante la entrevista con Luis 'Cuto' Guadalupe, la 'Pulga' compartió detalles de su paso por FC Melgar y cómo se gestó su llegada al cuadro arequipeño en 2015. Según relató, tras quedar como jugador libre en su anterior equipo, esperaba que Universitario de Deportes lo contactara para regresar al club. Sin embargo, la esperada llamada nunca llegó.