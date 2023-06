Nicole Akari revela que se sometió a cirugía de reasignación de sexo: "Mi familia siempre me apoyó"

Después de estar en boca de todos por sus ácidos comentarios contra varios personajes de la farándula, Nicole Akari fue invitada a un programa de entrevistas en Willax; aquí reveló que hace algún tiempo se sometió a una cirugía de reasignación de sexo y que cree que los derechos LGBT en Perú han tenido un gran avance.

La estilista de la farándula nacional se presentó en el programa "Hablemos de belleza", donde empezó hablando sobre en la aceptación de la comunidad LGBT en el país.

En esa misma línea, expresó que siempre ha contado con el apoyo de su familia y gracias a ello, pudo someterse a las cirugías que tenía en mente.

"Yo he tenido la suerte de vivir con mi familia siempre, de tener mucho cariño de toda mi familia, me metieron en una cajita de cristal, siempre fueron muy claros y directos conmigo, me dejaron de todo", agregó.