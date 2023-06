Yahaira Plasencia se defiende de acusaciones de Nicole Akari ¿Qué dijo?

No se quedó callada. Tras las fuertes acusaciones que recibió por parte de la fashion stylist Nicole Akari, Yahaira Plasencia salió al frente para aclarar el tema, ya que hace algunos días, Akari mencionó que 'la rosada' se había apropiado de sus aretes de diamante y que además, le debe 5 mil dólares.

La cantante de salsa fue abordada por un reportero de "América espectáculos", quien no pudo evitar consultarle sobre lo que dijo Nicole Akari; ante esto, la 'reina del toto' respondió de forma muy efusiva.

"Me apena toda esta situación, pero yo estoy segura que voy a solucionar las cosas con Nicole, no he tocado este tema y tampoco lo quiero tocar más (...) Lo único que puedo decir es que voy a solucionar el tema con Nicole y que ya todo queda ahí", expresó.

En seguida, el reportero también le comentó que su madre se había descompensando en una peluquería tras escuchar las acusaciones de la estilista. por lo que nuevamente Yahaira comentó que no tiene mucho que decir.

El tema económico no es el único en dispuesta entre Yahaira y Nicole, ya que hace unos días la empresaria de moda también reveló que tuvo un romance con Jair Mendoza, quien actualmente es pareja de la salsera.

En este contexto, el reportero de espectáculos también le consultó a la cantante cuál es su opinión sobre las declaraciones de Akari.

Durante una entrevista, Nicole Akari también reveló que Yahaira Plasencia le debe dinero; además,mencionó que la salsera se apropió de unos aretes que le pertenecían, los cuales nunca había estrenado.

"La última vez me harté porque me regalaron unos aretes hermosos. Eran unos diamantes en forma de alas de ángel eran una belleza. Yo las tenía en su caja, ella se iba a JB me acuerdo, vino a la casa y la arreglé. Ella ve el arete y me dice: Ay qué lindos, préstamelos, le digo: Yahaira ni siquiera yo los he usado", mencionó al inicio.