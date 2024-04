¡No aguantó! Zelma Gálvez rompió en llanto en el set de "El Gran Chef Famosos"

04/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el último episodio de "El Gran Chef Famosos", la talentosa actriz Zelma Gálvez no pudo contener sus lágrimas tras recibir críticas contundentes por parte del implacable jurado.

El público quedó atónito al presenciar este conmovedor momento en el popular programa culinario. Con esto queda claro que la presión de la competencia y las expectativas del jurado han cobrado su precio en la emocionante batalla.

¿Qué dijeron los jueces?

El primer desafío de la noche consistió en demostrar sus habilidades culinarias de dos formas diferentes. En la primera parte, tuvieron que presentar los conocidos cortes de precisión con verduras: brunoise, paisana, juliana y macedonia. En la segunda parte, el mayor reto para los participantes llegó al momento de filetear un pescado.

Al momento de ser evaluada por los jueces Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio, la popular actriz no pudo contener la lágrimas de impotencia.

Nelly Rossinelli comentó: "Lo que puedo rescatar de tus cortes son algunas que otras julianas. El brunoise (debe ser) un poco más chico. No sé bien qué vas a hacer con el pescado porque eso no es algo comestible. Hay que practicar".

Por su parte, Giacomo Bocchio acotó: "Esto está lejos de estar bien. Algo que está más o menos bien es la cebolla (brunoise), si sigues por este camino vas a poder hacer buenos aderezos. Vamos, yo confío en ti".

En cambio, Javier Masías decidió no decir ni una palabra y limitarse a expresar un rostro de decepción. Esto fue fulminante para la participante Gálvez que no pudo contener las lágrimas.

¡Al rescate!

El duro momento de Zelma Gálvez fue, de alguna manera, salvado por su compañero Emilram Cossío, quien la consoló con un cálido abrazo al verla llorar. "Vamos, Zelmita, vamos", fueron las palabras del también actor.

Por su parte, Gálvez expresó: "Me siento muy frustrada. Tenía un ataque de ansiedad y quería salir corriendo del canal. La verdad que esto no es para mí. Me siento impotente por no poder haberlo hecho bien".

Cierre de 'El Restaurante'

En la primera etapa de eliminación de la temporada, el programa reveló que no se llevará a cabo en el formato 'El Restaurante', lo que implica que el público no participará en esta fase del concurso.

"Peláez anunciará el cierre de su RESTAURANTE en Noche de Sentencia. Los participantes no la tendrán fácil, por lo que cualquier podría ir a Noche de Eliminación. ¿Qué sucederá?", se leyó en la descripción del adelanto del programa.

De esta forma, se vivió el último episodio de "El Gran Chef Famosos", donde la talentosa actriz Zelma Gálvez no pudo contener sus lágrimas tras recibir críticas contundentes por parte del implacable jurado.