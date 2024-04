¡Insólito! Giacomo Bocchio revela que ingrediente NO USA al preparar ceviche y genera polémica: ¿Cuál es?

Giacomo Bocchio nuevamente está en el centro de la polémica, pues el cocinero peruano famoso por su aparición en el 'Gran Chef Famosos' reveló que ingrediente no utiliza al preparar ceviche.

Bocchio conversó con Jesús Alzamora para su podcast, y realizó comentarios sobre su carrera en la cocina, y habló de algunos de los platos más consumidos en el país.

Para el chef, el ceviche es una receta que no admite de excusas, y que prefiere cocinarlo sin el popular 'Ajinomoto', pues, señala que los condimentos naturales sazonan de una forma distinta el tradicional plato.

Giacomo explicó que algunos restaurantes se han visto obligados a incluir el 'Ajinomoto' en sus recetas de ceviche debido a la demanda del público, pues este sazonador dota de un distinto gusto el tradicional plato.

Asimismo, dio a conocer que en sus cocinas se ha negado a utilizarlo. Incluso, relató que llegó a encontrar bolsitas de este ingrediente en los mandiles de sus cocineros a pesar de no solicitar su compra.

Estos episodios llevaron a que el cocinero bloquee totalmente el 'Ajinomoto' de sus restaurantes.

"Me pasaba en el hotel Hilton que a mis cocineros les encontraba bolsitas en los mandiles (de contrabando) a pesar de no haber orden de compra del glutamato monosódico. Eran personas con 25 años en la cocina que no podían cocinar sin ello. Yo llegué y dije: 'esto no se compra más'", confesó.