¿No le gustó ser 'Nachito'? Sergio Galliani sorprende al revelar por qué rechazó volver a 'AFHS'

Con el regreso de 'Al Fondo Hay Sitio' muchos pensaron que volverían a disfrutar de las ocurrencias de 'Miguel Ignacio de las Casas', sin embargo, todos quedaron desilusionados cuando no lo vieron dentro del elenco. Por ello, Sergio Galliani, quien dio vida a este divertido personaje, explicó por qué decidió no ser parte de esta exitosa serie a pesar de que le hicieron una buena oferta.

"Por suerte me siguen llegando miles de proyectos, pero yo siempre digo que no, no y no. Me invitaron para la renovación de Al Fondo Hay Sitio y de otras novelas más, pero dije que no ", señaló el actor peruano en el espacio 'La Lengua'.

¿Por qué no volvió a 'AFHS'?

Durante una entrevista para el espacio 'La Lengua', el afamado actor contó que decidió no formar parte del nuevo elenco de 'Al Fondo Hay Sitio', debido a que desea disfrutar planamente se su vida y, esta producción, no se lo permitiría, debido a sus prolongadas horas de grabación.

"Yo no hago televisión hace años. Hay un mito en las carreras públicas, si no te ven en pantalla, se preguntan de qué estás viviendo y de qué estás comiendo, hasta mis sectoristas del banco se preocupan. Yo he trabajado toda mi vida para a los 50 poner un freno de mano. A lo que me dedico ahora es a disfrutar con energía, con juventud, y sobre todo manteniéndome como para llegar a los 100 años. Mi meta es llegar a los 100 años físicamente y estar parado", resaltó el popular 'Nachito'.

Asimismo, mencionó que desea envejecer dignamente y esto no sería posible si retoma el extenuante ritmo de vida que tenía en la televisión: "No me voy a comer 12 horas del día ahorita (...) Yo vengo de una familia longeva, quiero envejecer parado. Yo toda la vida he trabajado con la mente, por eso hago caminata de montaña y me gustan esas cosas".

¿A qué se dedica actualmente?

En la pandemia del COVID-19, Sergio Galliani incursionó en el mundo empresarial, fundando tres nuevas empresas en sectores diversos: una dedicada a la venta de café, otra al alquiler de casas y, la más innovadora, EcoBus, un proyecto de transporte que utiliza minibuses y buses operados completamente con energía eléctrica.

Finalmente, Sergio Galliani reveló que no aceptó volver a 'Al Fondo Hay Sitio', debido a que prefiere disfrutar de los años que le quedan de vida y no quiere tener una rutina desgastante.