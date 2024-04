¿Y Priscila? Julián Zucchi se queda sin trabajo y vuelve a Argentina tras escándalo de infidelidad

02/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unas semanas, Julián Zucchi protagonizó tremendo escándalo al ser ampayado besándose apasionadamente con Priscila Mateo, reportera de 'Magaly TV: La Firme'. Tras ello, su expareja, Yiddá Eslava, no se quedó callada y se pronunció sobre estas imágenes que fueron difundidas, sin embargo, dejó boquiabiertos a todos al revelar que el argentino le había sido infiel.

Esta polémica tuvo lamentables consecuencias para el artista, pues sus contratos en Lima fueron cancelados y ahora se encuentra en busca de trabajo. En conversación con 'América Hoy', el exintegrante de 'Combate' contó que se vio obligado a regresar a Argentina al no tener una estabilidad laboral en nuestro país.

Se quedó sin trabajo

Julián Zucchi habló con 'América Hoy' y confesó que está atravesando por una difícil situación, producto del escándalo que protagonizó hace unas semanas. En ese sentido, mencionó que se quedó sin trabajo en nuestro país, por lo que tuvo que volver a Argentina para buscar nuevas oportunidades.

" Lo que ha pasado a mi me ha afectado no hay duda, se me cancelaron mis contratos con las marcas, se canceló mi show, literalmente me quede sin trabajo , así que tuve que venir a Argentina para trabajar en otra cosa", contó para el programa.

Asimismo, explicó que él trabaja con marcas y que una mala imagen no lo ayuda para que los auspiciadores opten por él: "No es una buena imagen una persona ligado a escándalos, a pesar que yo nunca hable con nadie y no declaré nada".

¿Demandará a Yiddá Eslava?

Además, dejó entrever que tomaría acciones legales contra las personas que lo difamaron, entre ellas, Yiddá Eslava. Mencionó que buscará aclarar esta polémica por la vía legal.

"Yo quiero que mis hijas cuando sean grandes y vean en Internet imágenes de su papá, solo vean palabras lindas mías hacia ella. Yiddá es una gran mujer, una gran mamá. Ella sabrá lo que hizo, lo que se tenga que arreglar, se arreglará en privado y con la justicia. Jamás de los jamases voy a decir algo malo de ella. Sí sé que cuando uno dice cosas, tiene que hacerse cargo", precisó el gaucho.

