¿No la pasa bien? Alejandra Baigorria ROMPE EN LLANTO tras recibir inesperada NOTICIA

Alejandra Baigorria volvió a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos tras romper en llanto debido a una inesperada noticia que recibió. La empresaria no dudó en expresar sus sentimientos para conocimiento de todos sus fanáticos.

En los últimos días, Ale Baigorria se ha visto inmersa en la polémica debido a que su examiga, Macarena Vélez, reveló detalles inéditos de su actual pareja y prometido, Said Palao.

Sin embargo, parece que, a pesar de ello, nada ha podido opacar su felicidad. Y es que recientemente, la empresaria peruana utilizó sus redes sociales para compartir una imagen en la que se le ve con los ojos húmedos e hinchado es decir, estuvo llorando de manera muy intensa.

Además, agregó un corto pero significativo texto que no pasó desapercibido por sus fanáticos debido a que se trataría de una buena noticia para ella aunque si dejó en claro que se trataría de una situación relacionada al ámbito profesional.

Es importante recalcar que, la exchica reality aclaró, en más de una ocasión, que se encuentra sumamente enfocada en sus proyectos personales, así como en los preparativos de su próxima boda con Said Palao, pues, como se sabe, ambos tienen planeado casarse a inicios del 2025.

Y aunque al inicio, su más reciente publicación generó rumores de un posible embarazo, la influencer contó que para lograr su sueño de convertirse en madre, primero tendría que recibir un tratamiento debido a que tiene ovarios poliquísticos.

Durante una reciente entrevista, la exintegrante de 'Esto Es Guerra' fue contundente al afirmar que las declaraciones de Macarena Vélez acerca del un costoso regalo que le dio Said en el pasado le tienen sin cuidado.

"Las cosas se toman de quién viene y cómo viene. Tú sabes cómo es el negocio en la televisión. Si ya no figuras, ya no estás en un programa, ¿qué hacen algunos? Pues tienen que buscar la forma de figurar... no me molesta", precisó.