¡No lo veas, Samahara! Bryan Torres es captado ingresando a HOTEL tras juerguear con AMIGAS

Bryan Torres vuelve a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos. En esta ocasión, el cantante de salsa fue captado ingresando a un hotel tras haber salido de fiesta toda la noche con un grupo de amigas.

Hace algunas semanas, Samahara Lobatón y Bryan Torres protagonizaron un tremendo escándalo, luego de que la influencer fuera captada lanzando la ropa del músico a la calle.

A raíz de ello, ambos decidieron ponerle punto final a su relación para posteriormente meterse de lleno a sus compromisos laborales. Sin embargo, parece que el líder de 'Barrio Fino' estaría en busca de una nueva oportunidad en el amor, puesto que recientemente fue captado en salidas con una misteriosa mujer.

Es así que, durante la última edición de un conocido programa de espectáculos, se emitió un informe donde el joven cantante al interior de una recepción de un hotel ubicado en Lince. Esto llamó enormemente la atención de los medios, puesto que dejaba entrever que Torres ya habría volteado la página respecto a la futura madre de su hijo.

Al respecto, los camarógrafos del espacio farandulero decidieron abordarlo para cuestionarle sobre dicha situación. No obstante, Bryan explicó que todo habría sido parte de un malentendido, puesto que solo buscaba ayudar a la fémina con la que se le ampayó.

"Me puse en 'cunclilla' porque me dolían las piernas y le dije: ¿estás pidiendo un taxi? 'Sí, estoy pidiendo', ah ok listo", dijo en un primer momento.

Enseguida, mencionó que, además de él, su prima y su pareja también se encontraban presentes, por lo que no habría pasado absolutamente nada con la mujer que intentó "ayudar".

"Estaba mi prima con su pareja, estaba huasca, la vi ahí y le dije 'vamos, te voy a llevar' y me dijo 'no sé qué pasó'. Me acerqué a recepción y le dije al pata que estaba ahí, ni siquiera sé cómo se llama, le dije 'brother, ¿Qué fue?' Yo le dije: vamos yo me la voy a llevar donde mi tía... no sé qué pasó en realidad", agregó bastante seguro.