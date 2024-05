¡Paren todo! Said Palao y su DURA RESPUESTA a Macarena Vélez por decir que usa joya que le regaló

31/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En los últimos días, Macarena Vélez causó polémica al revelar que aún sigue usando un collar de oro que Said Palao le regaló cuando mantenían una relación sentimental y aseguró que este es el obsequio más valioso que tiene.

Estas declaraciones sorprendieron a más de uno, pues muchos cuestionaron que la modelo haga esta confesión cuando su expareja está a punto de casarse con Alejandra Baigorria y hasta se especuló que lo habría hecho para incomodar a la rubia.

Said Palao le responde

Esta polémica llegó a oídos de Said Palao, quien fue consultado al respecto. Sin embargo, el modelo decidió ignorar estas declaraciones y pidió no tocar el tema por respeto a su novia Alejandra Baigorria.

Ante las preguntas hechas por Janet Barboza, el popular "Samurai" se mostró firme y tajante y "multiplicó por cero" a su expareja. "Entiendo la pregunta, prefiero mantenerme en silencio por respeto a mi relación", señaló Said Palao de manera clara y concisa. Tras esta respuesta, el chico reality no solo no quiso hablar de Macarena Vélez, sino que, además, resaltó la relación que tiene con Alejandra Baigorria y destacó que ya han conversado sobre tener un hijo.

"Claro, obviamente (pensamos en encargar un hijo). Después de casarse ya se piensa en hijo, es más lo hemos conversado. Ya tengo una niña, me gustaría un varoncito, lo que Dios mande yo soy feliz", indicó Said Palao.

Macarena se defiende de críticas

En conversación con el reportero de un conocido programa de espectáculos, Vélez decidió hablar con total sinceridad y negar haber enviado una indirecta la futura esposa de su ex, pues solo se luce la joya debido a que ella lo eligió en su momento y le gustó.

"Una cadena que me haya dado a mí... no tiene sentimiento, no tiene nada porque es algo como que yo, realmente, en su momento lo dije, yo elegí el dije y si es un regalo de un pasado no tiene nada qué ver porque esa persona me enseñó, crecí, aprendí, pero no quiere decir que decida mi futuro", señaló.

Como se mencionó, Said Palao decidió no opinar sobre las recientes declaraciones de Macarena Vélez por respeto a su noviazgo con Alejandra Bairgorria. Recordemos que la pareja se encuentra en plenos preparativos para su boda que probablemente se lleve a cabo en el 2025.