Samantha Batallanos tras denunciar a Jonathan Maicelo por agresión: "No quiero que vaya a la cárcel"

01/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace dos meses, Samantha Batallanos terminó su relación con Jonathan Maicelo y lo denunció por maltrato físico y psicológico. Sin embargo, pese a ello, la exreina de belleza aseguró que no desea ver al boxeador en la cárcel.

Como se recuerda, la modelo acusó al deportista de agredirla físicamente y dejarle moretones en el rostro y cuerpo, mientras eran pareja. En una entrevista con '+Espectáculos' mencionó que no es su intención verlo tras las rejas, por el contrario, pidió que se le aplique otro tipo de castigo.

No lo quiere ver en prisión

Samantha Batallanos aseguró que no le guarda rencor a Jonathan Maicelo y mencionó que no tiene intención de mandarlo tras las rejas. No obstante, indicó que el boxeador debe recibir un castigo por la falta que ha cometido.

"¿Tú quieres que Maicelo termine en la cárcel?, le preguntó el reportero. "No, para nada, igual, esto es un proceso que, si bien es cierto, se lleva de manera legal, pero no es mi intención para nada... Hay castigos iguales, pero no, el tema de la cárcel no es mi intención ", expresó al bloque de espectáculos.

Además, la modelo contó que prefiere mantenerse al margen de este proceso legal porque desea cuidar su bienestar emocional, pues es un tema bastante desgastante.

"Tú sabes que los procesos legales son tediosos, demoran y tienen un curso, ¿no? Está fluyendo tal cual y yo todo se lo dejé al abogado porque yo no tengo la suficiente mentalidad tan fuerte como para estar lidiando con esto", explicó.

La exreina de belleza confirmó que está llevando terapia psicológica para superar los episodios de violencia que vivió a manos del deportista, pero indicó que no cree que Maicelo cambie de actitud si no reconoce su problema.

Pide ayuda psicológica para Jonathan Maicelo

Samantha Batallanos indicó que Maicelo no va a cambiar su actitud hasta que no sea consciente de ello. Por esta razón, sugirió que el boxeador lleve terapia psicológica.

" Mientras no se trate el tema psicológico y no vaya a terapia, este tipo de personas no se dan cuenta, ¿me entiendes? , de lo que ha hecho, ni realmente de lo que está haciendo. Lo que yo entendí porque yo sí estoy llevando terapia psicológica, es que eso es un proceso y por eso es que ya no me frustro".

