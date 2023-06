¡No se quedó callada! Magaly Medina arremetió contra Alejandra Baigorria y Rafael Cardozo por regreso a "Esto Es Guerra"

La popular 'Urraca', Magaly Medina, arremetió contra Alejandra Baigorria y Rafael Cardozo por haber vuelto a formar parte de la nueva temporada de "Esto Es Guerra".

En la última edición de "Magaly TV: La Firme", la conductora cuestionó el regreso de los antiguos miembros del programa de entretenimiento como una medida desesperada de la producción.

Según Medina, el equipo de "Esto es Guerra" se habría quedado sin ideas para volver a conseguir el apoyo del público; por lo que, decidieron tomar medidas desesperadas.

Así, comentó que los productores optaron por sacar toda la "artillería pesada" a fin de intentar recuperar su antiguo rating. Parte de esta estrategia sería el regreso de los antiguos 'guerreros' y crear polémica con ellos.

Además, opinó que el programa se ha convertido en una especie de circo romano "porque ahora las peleas están a la orden del día y los trapos sucios que se dicen también".

La nueva temporada de "Esto Es Guerra" trajo consigo el regreso de la querida 'Gringa de Gamarra' , quien no dudó en encarar a sus compañeros y demás competidores que no estarían realizando bien los juegos del reality.

Tras su regreso, la modelo no dudó en hacerse notar y recalcó que el reality no es un circo. Asimismo, mencionó que ella ha llegado a ponerse la camiseta y competir.

"Aquí estoy de vuelta, le guste a quien le gusta y a él que no, que se rasque. Yo vengo aquí a que Esto es guerra sea lo que siempre fue. El circo es en julio y no ahorita. Los chistes y todo eso no es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver a quien se coloca la camiseta. Yo he venido a decir lo que todos piensan, pero nadie se atreve a decirlo", expresó muy segura.