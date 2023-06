Patricio Parodi revela que "EEG" le envió carta notarial: "No hice nada para merecer esta vergüenza"

"Esto es guerra" está causando revuelo en redes sociales después que Rafael Cardozo despidiera EN VIVO a Patricio Parodi, quien ayer se conectó con el programa para revelar que la producción del reality le envió una carta notarial por no presentarse al set de televisión, pese a estar despedido.

Hace unos días, Rafael Cardozo sorprendió a todos al reaparecer en el programa concurso tras una accidentada salida. Durante su presentación, la expareja de Cachaza dijo que había negociado muy bien las clausulas de su contrato y destacó que tiene el poder de despedir a alguien.

Ante esto, el brasileño tomó la decisión de eliminar a Patricio Parodi, quien en un inicio pensó que se trataba de una broma; pero todo quedó claro cuando el tribunal le pidió al capitán de los leones que abandone el set y el guerrero tuvo una respuesta antes de retirarse de los estudios.

"Me voy el día de hoy de este estudio, se olvidan de mí en 'EEG', se olvidan de mí en 'Baila conmigo' y también se lo digo a la productora Silvana que no me esté haciendo ninguna citación el fin de semana, ¡no voy a ir!", sentenció Patricio.

Después de su sorpresivo despido, Patricio se conectó EN VIVO durante el programa de ayer lunes, para explicar la situación actual después que fuera despedido sorpresivamente.

Según Patricio, la producción de "Esto es guerra" le ha enviado una carta notarial por no presentarse al set, pese a que ya fue despedido.

"Imagino que ustedes ya deben estar al tanto de que la producción me mandó una carta notarial y tengo 38 horas para responder. He hecho unas preguntas a mis abogados y el día de mañana será el plazo en el que yo pueda responder esa carta notarial", afirmó.

En esa misma línea, expresó que se siente indignado por la forma en que fue sacado del programa, pues considera que no fue justo ya que lleva muchos años allí.

"Son 10 años trabajando con ustedes y no me parece que me voten de esa manera. No hice nada para merecer que me boten de esa manera y me haga pasar tal vergüenza", explicó.