Magaly cuestiona a Samahara tras finalizar relación con 'Youna'

Luego de que Samahara Lobatón anunciara el fin de su relación con el padre de su hija, 'Youna', muchos personajes de la farándula han optado por opinar, y está vez le tocó a Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar a la hija de Melissa Klug por dicha situación.

En medio de su programa, la conductora tuvo duras palabras para la hija de Melissa Klug, quien borró la publicación en la que señalaba que se encontraba soltera.

También recalcó que, la pareja no habría realizado un buen trabajo en equipo, puesto que cada uno se encontraba por su lado.

Seguido a ello, la periodista y presentadora de ''Magaly TV, La Firme'' comentó acerca de los mensajes de empoderamiento que Samahara publicó en sus redes sociales, por lo que aseguró que no le cree nada sobre su ruptura con el barbero peruano.

"Ahora publicó un comunicado y luego de diez minutos se arrepintió y lo sacó... Comenzó a poner unos mensajitos de empoderamiento. Porque una cosa es poner estos mensajes, otra creértelo realmente, saber que eres un mujerón... Si te sabes brillante, suficiente, inteligente, luchadora, entonces un pobre tonto como Youna, ni siquiera lo hubieras mirado o hace rato lo hubieras dejado, y estarías en otro paso de tu vida. Así que mientras no hagas eso, lamentablemente no te vamos a creer", enfatizó la 'Urraca'.

La segunda hija de la Klug hizo pública su ruptura con 'Youna'. Mediante sus redes sociales, la influencer pidió respeto por la situación y de esa misma forma, que se eviten todo tipo de especulaciones.

"Hoy he dado por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación. Gracias a todos ustedes que me siguen por tanto cariño y amor hacia mí y mi hija. Realmente estoy agradecida", se lee en el comunicado de la influencer peruana.