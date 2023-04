Christian Domínguez felicita a Ethel Pozo por beso en "Maricucha 2": "Lo hizo muy bien"

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo y Christian Domínguez están en las primeras portadas de los diarios, después que protagonizaran un apasionado beso en el novela "Maricucha 2", el cual sorprendió a todos los fans de la serie, pero también llamó la atención al público en general, ya que ambos tienen una relación con sus respectivas parejas en este momento.

"Yo estaba super nerviosa, nunca he querido participar en un concurso de baile. Me ponía nerviosa más que el beso. Los guionistas hacen la historia y Afrodita va con todo", contó Ethel Pozo.

A su vez, Domínguez aceptó que la escena fue divertida y destacó la actuación de Pozo. "La escena la tenía que llevar ella, Afrodita es la que tiene que proponer, ella tiene que llevar la escena. Tú propones y yo recepciono, lo hizo muy bien, no solamente esta escena... La preparación del baile, escenas de tristeza cuesta más porque uno se prepara", mencionó.

Samuel Suárez de burla del beso entre Christian y Ethel

El periodista de espectáculos, Samuel Suárez comentó el polémico beso entre Ethel Pozo y Christian Domínguez. A través de su plataforma en Instagram, llamada "Instarandula", el exreportero de Latina, comentó de forma irónica que los actores podrían terminar en un romance.

"Así comenzó "La Chabelita", 'no que esto es del trabajo', 'esto es actuado', 'no te preocupes Karla' (...) jajaja esas cosas pasan, cuidado, me imagino que el esposo de Ethel supervisa las escenas, pero el poder Domínguez esta comprobado, por los años de los años, tiene su atracción fatal ahí", ironizó.

Samuel se burla de Ethel Pozo

El periodista también comentó de forma burlesca que la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, tuvo suerte de empezar su carrera en el mundo de las telenovelas, besando a un actor de tanta experiencia como Christian Domínguez y que no parará hasta llegar al Oscar.

"Sabemos que Ethel estuvo preparando todo el año para momento, su papel de la vida, así que imagino que le ha costado mucho, ha sido una escena sacrificada para ellos esta escena de beso (...) Con esto tu despegue como actriz, tu carrera ya empezó, de aquí no paras hasta el Oscar, imagínate chaparte a Domínguez", agregó.

¿Pamela Franco le dio permiso a Christian para besar a Ethel?

El cantante de "Como se mata el gusano" comentó sobre la reacción de su pareja, Pamela Franco, respecto al beso que se dio con Ethel Pozo en una escena de "Maricucha 2". "Mi señora sabe cómo es el trabajo, tranquila, ella feliz porque es una gran producción. Lo bueno es que trabajas en algo, tienes que sobresalir de alguna manera". puntualizó