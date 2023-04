Samuel Suárez se ríe de "chape" entre Christian y Ethel: "Así comenzó la 'Chabelita"

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samuel Suárez, más conocido como "Samu" habló fuerte y claro a través de las 'stories' de su canal "Instarandula", sobre el sonado beso entre la conductora de TV, Ethel Pozo y el cumbiambero, Christian Domínguez, en el capítulo de ayer de la telenovela "Maricucha 2", que se emite por América TV.

Así comenzó "La Chabelita", 'no que esto es del trabajo', 'esto es actuado', 'no te preocupes Karla' (...) jajaja esas cosas pasan, cuidado, me imagino que el esposo de Ethel supervisa las escenas, pero el poder Domínguez esta comprobado, por los años de los años, tiene su atracción fatal ahí", ironizó.

El ex reportero de espectáculos hizo este comentario en alusión al escándalo de infidelidad que surgió por parte de Domínguez hacia su entonces pareja, Karla Tarazona, con la bailarina, Isabel Acevedo; mientras ambos participaban en "El Gran Show", programa conducido por Gisela Valcárcel.

¿Pamela Franco le dio permiso a Christian para besar a Ethel?

Después del beso entre el actor, Christian Domínguez y la conductora, Ethel Pozo, en la novela "Maricucha 2", donde ambos interpretan a Vicente y Afrodita, respectivamente; el cantante de "como se mata el gusano" afirmó que tenía el consentimiento de su pareja y madre de su hijo, Pamela Franco.

Domínguez aprovecho el tema para animar a las personas a ver la telenovela que se emite por América TV. "Fue lo que la escena requería. Tienen que mirarlo, tiene un desenlace este beso, está lindo", comentó el cantante.

Respecto a la pregunta del reportero, sobre si pamela le dio permiso para besar a Ethel, Domínguez respondió que su pareja entiende su trabajo.

"Mi señora sabe cómo es el trabajo, tranquila, ella feliz porque es una gran producción. Lo bueno es que trabajas en algo, tienes que sobresalir de alguna manera. Tu trabajo si llama la atención es por algo bonito y así podemos trabajar tranquilos", comentó Christian Domínguez.

Samuel se burla sobre actuación de Ethel Pozo

En una segunda historia, el personaje de redes sociales ironizó sobre la incursión de Ethel en la actuación, diciendo que la conductora estuvo preparándose todo el verano para protagonizar la escena y que iba directo hacia el Oscar.

"Sabemos que Ethel estuvo preparando todo el año para momento, su papel de la vida, así que imagino que le ha costado mucho, ha sido una escena sacrificada para ellos esta escena de beso (...) Con esto tu despegue como actriz, tu carrera ya empezó, de aquí no paras hasta el Óscar, imagínate chaparte a Domínguez", agregó.