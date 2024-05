¡No soportó más! Marcelo Tinelli RECLAMA a Milett Figueroa por falta de atención: "No me registra"

26/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli vuelve a remecer la farándula nacional e internacional tras ser captado en un video reclamando a su pareja, Milett Figueroa, por no prestarle atención a su relación.

¿Relación en crisis?

Como es de costumbre, la pareja no duda en compartir cada una de las actividades que realizan juntos en medio de los últimos rumores de que su relación no se encuentra en su mejor momento. Sin embargo, el video subido por la modelo peruana causó gran polémica entre sus seguidores.

En el material audiovisual subido en su cuenta de Instagram, se ve al argentino conduciendo su vehículo y como copiloto se encuentra Milett, rumbo a una cena, pero de pronto, Tinelli da a conocer su molestia, que al parecer no sería la primera vez que se siente ignorado por "la mujer de su vida".

"Para mí es un déficit de atención, no fue molestia. Tiene un déficit de atención. Vos charlás 20 minutos con ella, 2 minutos estás en el aire y 18 minutos te sacó del aire. Vos seguís hablando y ella no registró", se escucha decir al popular 'Cabezón', quien luce unas gafas y una gorra negra.

Quedó sorprendida

La exchica reality trata de no tomar en serio el reclamo y en vez de molestarse, solo atina a mostrar un rostro de sorpresa, pero esbozando una sonrisa tratando de justificar su actitud y recalcando que el amor que siente hacia el presentador de televisión argentino es sincero y no es que "ya no esté interesada en su amor".

"Me está explicando qué me pasa (...) Me pasa a veces, pero no es algo personal, es con cualquier persona. Te amo", dijo con ternura. Ante ello, Tinelli no dudó en mandarle un beso volado.

A pesar del pequeño intercambio de palabras, demostraron que su amor está basado en la honestidad y la comprensión mutua, lo cual, fue bien recibida por sus fans, quienes siempre tratan de apoyarlos a pesar de los rumores de una posible infidelidad con Cande Lecce.

😂😅¡QUÉ PROBLEMA!



Marcelo Tinelli le explica a Milett qué es muy distraída pero aun así le demuestra su amor.💘🥰



¿Qué te parece esta pareja? 💭🤔#Milett #MarceloTinelli #Enamorados pic.twitter.com/mC7w3bUHDe — Paparazzi (@PaparazziRevis) May 25, 2024

Tinelli consiente a Milett

En cada oportunidad que tiene, Milett siempre reitera que Tinelli es un hombre detallista y parece ser que esta vez decidió sorprenderla con un costoso regalo.

Durante la emisión del programa de televisión 'América Hoy', Ethel Pozo reveló que el 'divo argentino' le regaló a su pareja una cartera, cuyo valor alcanzaba los 100,534.00 soles (25 mil dólares), generando asombro en los presentes y televidentes.

La alta suma fue atribuida a la exclusividad y la dinámica del mercado de reventa de estos productos de lujo. Pero recordemos, que esta acción podría provocar aún más la molestia de quienes presentaron una denuncia contra Tinelli, por no cumplir con los pagos de sus trabajadores de La Flia.

De esta manera, Marcelo Tinelli causó gran revuelo al ser captado en un video compartido en redes sociales haciendo un fuerte reclamo a la modelo peruana, Milett Figueroa, por no prestarle atención.