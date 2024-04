Milett Figueroa ENCARA a la amiga de Tinelli por hablar mal de su relación: "Me destruyes"

Tras los constantes rumores de una ruptura amorosa, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sorprendieron a sus seguidores al lucirse juntos y cariñosos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que en una foto se ve a la modelo al lado de Yanina Latorre, quien aseguró que el amor entre los dos personajes había llegado a su fin.

El argentino decidió organizar una reunión para compartir un agradable momento junto a sus amigos y especialmente a quien sería aún "el amor de su vida".

En los últimos días, distintas especulaciones giraron en torno a la pareja e incluso salió la influencer argentina, Cande Lecce a asegurar que Tinelli tuvo un 'amorío' con ella, a pesar de que él aún seguía con Milett.

A pesar de ello, la actriz peruana decidió viajar a Argentina y ponerle punto final a todas las 'habladurías', dejándose ver más unida que nunca al popular 'Cabezón'. A través de sus historias en Instagram, Marcelo aparece el 20 de abril en una foto junto a la exparticipante del 'Bailando' y visten atuendos negros, muy elegantes para la ocasión. En la imagen, él etiqueta su usuario y le agrega el emoji de un corazón rojo.

En otra de las fotos que difundió el presentador de 64 años, se le puede ver a Milett, posando junto a amigos de su pareja.

Marcelo organizó un asado e incluso invitó a la reunión a su amiga Yanina Latorre. Contra todo ´pronóstico, Milett mantuvo siempre una sonrisa cuando estaba al lado de la argentina.

"Es mi mejor amiga (...) En Perú me odian, estoy podrida que me put*** todos los peruanos", le reclamó la periodista a Milechi, ya que muchos de sus seguidores no dudaban en defenderla porque Yanina "habría hablado mal de ella".