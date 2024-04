¡Escándalo! Marcelo Tinelli habría sido INFIEL a Milett con Cande Lecce: "Me decía te quiero"

18/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli vuelve a estar en el ojo de la tormenta y esta vez por una compatriota suya, la influencer Cande Lecce, quien aseguró que tuvo un affaire con él, a pesar de que seguía en una relación con Milett Figueroa.

El amor que tanto le juraba el argentino a la modelo peruana parece que llegaría a su fin con esta impactante revelación que remeció la farándula nacional e internacional, a pesar de que hace unos días trataban de negar cualquier distanciamiento.

¿Le fueron infiel a Milett?

Cande fue entrevistada por un programa argentino de 'El Trece' y no dudó en afirmar que "su relación con Marce inició a la par con Milett" e incluso reiteró que el romance entre la exparticipante de 'Bailando 2023' solo era parte del show para ganar rating, ya que era la competidora principal con 'más jale'.

"Entendí que era parte del show y bueno (...), él decía (que todo era parte del show), era todo raro, yo nunca creí tampoco en esa relación (...) nos seguíamos mensajeando (cuando apareció la peruana)", reveló.

La argentina también indicó que se enamoró "perdidamente" del presentador de televisión y siempre confió en todas sus palabras desde la primera noche que estuvo en su departamento.

"Empezamos a salir en mayo del año pasado (2023). Yo confié y creí en ese hombre. Desde esa primera noche que estuve en su departamento, me miró a los ojos y me dijo que me iba a ayudar en el mundo del espectáculo", reveló Lecce.

¡Creyó en sus promesas!

La polémica modelo argentina aseguró que Tinelli le dijo que ella le recordaba sus inicios en la tele, por lo cual, le prometió muchas cosas para ayudarla, pero al final terminó por traicionarla y no tuvo la oportunidad de formar parte de su reality de baile.

"Me dijo, vos me haces acordar mucho a mí cuando empezaba. Yo dejé mi departamento, un trabajo estable, todo por la ilusión de que me iba a dar una mano en lo artístico, sin pensar que me iba a traicionar, la traición más grande de mi vida", comentó.

Asimismo, agregó que cuando dio una nota para 'Intrusos', Tinelli se le acercó y le dijo: "'Cuídenla a esta chica'. Me sentí contenida. Esa noche me pasó a buscar y fuimos a su departamento, después de comer. Había una relación amorosa, pero no lo hicimos público", resaltó.

"Me toca con su varita y ya está, pensé", señaló Candela Lecce con lágrimas en los ojos. "El vínculo fue re lindo, yo me enamoré realmente, no lo digo en chiste, no estoy inventando. Me decía 'te quiero, te adoro' por eso yo le creí todo", finalizó.

De esta manera, mientras todavía siguen las especulaciones si continúa el romance entre Milett Figueroa y el divo argentino surge una tremenda revelación que podría cambiar todo en su relación, ya que la modelo gaucha Cande Lecce afirma que tuvo un 'affaire' con Marcelo Tinelli.