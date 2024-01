¡No lo veas Julián! Yiddá Eslava y Ángel Fernández lucen su amor en redes sociales

Tal parece que Yiddá Eslava no quiere ocultar más su amor por el fotógrafo Ángel Fernández, con quien hace algunas semanas viajó sorpresivamente a Chiclayo tras haber oficializado su separación con el padre de sus dos hijos, Julián Zucchi.

Al parecer, la 'excombatiente' estaría decidida a vivir al máximo su nueva historia de amor, por lo que no dudó en recientemente presumir su relación a través de sus rede sociales.

Si bien, hasta el momento, ella no ha confirmado la verdadera identidad de su nueva pareja debido a que no es una persona mediática, distintos tiktokers y usuarios confirmaron que se trataría Ángel Fernández, quien es fotógrafo de profesión y últimamente viene sacando las mejores tomas a la actriz peruana.

Yiddá Eslava y Ángel Fernández presumen su amor en Instagram.

Cabe precisar que, hace algunos días, Yiddá compartió una reciente fotografía tomada en Chiclayo y no dudó en darle los créditos a su nuevo galán.

El joven no fue indiferente y reposteó algunas imágenes compartidas por Yiddá, agregando un emoji de una carita con ojos de corazón.

En una reciente entrevista para el podcast 'Lado B', la actriz se animó a brindar detalles acerca de su nueva pareja, revelando que, en efecto, conoció a muchísimas personas antes de él, pero que ninguno logró acaparar toda su atención.

"Yo cuando termino la relación con Julián, dije: 'Bueno, saquemos la agenda negra'. Pero no pude... intenté hacerme la sabandija, pero no me liga. No me nacía. Conocí a bastantes personas, personas interesantes, regresó gente del pasado, pero no pasaba nada, chicos guapos y hasta un millonario", dijo en un primer momento.