"Nos pasó de todo: Jesús Alzamora y su tierno mensaje de aniversario a María Paz a poco de su frustrado ampay

Jesús Alzamora y María Paz González Vigil parecen haber dejado atrás la crisis que se originó dentro de su relación luego que Magaly Medina anunciara un ampay del conductor besando a otra mujer durante un viaje a Colombia. Solo horas después, la esposa del actor lanzó un comunicado desmintiendo estas imágenes señalando que tenía conocimiento de lo sucedido y que esto se dio meses atrás cuando ambos se encontraban distanciados.

"Pasó en un momento donde Jesús y yo estábamos distanciados y además fue él quien me mostró las imágenes porque nuestra relación está basada en la confianza. Claramente en ese momento no voy a negar que sí me molestó, pero como pareja hemos trabajado mucho para que esta familia siga adelante, seguimos juntos, unidos y sobre todo con mucho amor. Cómo lo dije en La Lengua, estamos lejos de ser una pareja perfecta, pero lo que sí nos sobra es amor, fuerza y unión. ¡Gracias a todas las personas preocupadas por nosotros que nos han escrito y nos han mandado mucho amor!", indicó aquella vez en un comunicado.