¡Nuevo romance al descubierto! Anderson Santamaría es ampayado besándose con misteriosa 'Chica Tulum'

El futbolista peruano Anderson Santamaría, reconocido por su participación en el club Atlas de México y la selección peruana, ha sido captado en un apasionado beso con una enigmática mujer, que según el programa de televisión "Amor y Fuego", podría tratarse de una nueva integrante del grupo conocido como las "Chicas Tulum".

El revuelo causado por la promoción del show conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre ha generado gran expectación en las redes sociales, dejando a los usuarios especulando sobre la identidad de la misteriosa mujer.

El programa "Amor y Fuego" ha compartido un adelanto de lo que se podrá ver el próximo lunes 17 de julio, en el cual se muestra a Anderson Santamaría abrazando cariñosamente a quien aparentemente sería Tefi Valenzuela, sosteniendo un helado en una de sus manos.

El romántico encuentro ha generado gran revuelo en la comunidad virtual, despertando la curiosidad de los seguidores y fanáticos de Anderson Santamaría, quienes esperan ansiosos el episodio de "Amor y Fuego" para conocer más detalles sobre esta nueva historia de amor que ha capturado la atención del público.

El futbolista peruano, reconocido tanto por su talento en el campo de juego como por su vida personal, sigue sorprendiendo con sus relaciones sentimentales y mantiene en vilo a sus seguidores, quienes esperan ansiosos por descubrir la verdadera identidad de esta enigmática "Chica Tulum".

En enero de 2022, Sheyla Rojas volvió a mencionar su relación con el futbolista Anderson Santamaría, con quien fue fotografiada en una fiesta en Guadalajara, México, y reafirmó que entre ellos solo existió una amistad.

La exconcursante de reality reveló que los boletos de avión fueron costeados por el jugador de la selección peruana, pero aclaró que el viaje fue organizado en colaboración con su amiga Omaira.

La reconocida 'Shey Shey' también detalló que se distanció de Santamaría debido a su negativa de permitirle seguir viajando por México, y afirmó que él hizo todo lo posible para que ella regresara a Perú.

"Se pasó de intensidad porque yo me quería quedar y yo no tenía por qué rendirle cuentas, porque yo no tenía nada con él", cuestionó.