Azucena Calvay sorprende al revelar su embarazo: La emotiva razón detrás de su decisión de mantenerlo en secreto

La reconocida cantante de cumbia, Azucena Calvay, sorprendió a todos durante su participación en el programa de entretenimiento "Reventonazo de la Chola" al confirmar los rumores y anunciar su embarazo.

Durante su visita al programa, la artista peruana reveló que se encuentra en su octavo mes de gestación y que en pocas semanas dará la bienvenida a su bebé. El padre de la criatura es Jhonatan Chero, director de la orquesta 'La reina de las despechadas'.

El anuncio tomó por sorpresa a Ernesto Pimentel, conductor del "Reventonazo de la Chola", ya que a pesar de encontrarse en una etapa avanzada de su embarazo, la cantante no muestra una prominente "barriguita". "No se nota, qué hermoso, es chiquitito", comentó el conductor.

Tras revelar su dulce espera, Azucena Calvay aseguró que su embarazo ocurrió antes de alcanzar la fama. Además, explicó por qué decidió mantener en secreto esta noticia.

"Es un varoncito... Por él decidí formar mi orquesta, desarrollarme como solista... Mucha gente me cuestiona y me dice '¿por qué ahora?', pero mi bebé fue concebido mucho antes del inicio de mi carrera. (...) No lo comentaba porque a veces la gente, no todos, son un poco malos y quería evitar eso", afirmó la cantante.