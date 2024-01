"Ojalá estén complacidos": Magaly Medina celebra el éxito de su primer programa del 2024

El lunes 29 de enero marcó el esperado regreso de Magaly Medina a la pantalla chica a través de ATV. La conductora de espectáculos cumplió su promesa al presentar un ampay que generó revuelo en todo el Perú. Pocos minutos antes de salir del aire, expresó su agradecimiento a la teleaudiencia por el éxito de su primer programa en el 2024.

'Maga' inició una nueva temporada de 'Magaly TV, La Firme', desatando un frenesí en las redes sociales. La atención se centró en el tan promocionado ampay, inicialmente vinculado a Jesús Barco y su supuesta infidelidad a Melissa Klug. Sin embargo, la verdad tras el escándalo resultó ser diferente de las expectativas.

En un inesperado comunicado, Melissa Klug confirmó el fin de su relación y deslindó cualquier responsabilidad de infidelidad, afirmando haber entregado todo por una relación sana.

Además, apuntó directamente a Jesús Barco como responsable del fin de la relación, agradeciendo la fortaleza que le brindan sus hijos y familiares: " Le doy toda la responsabilidad del termino de la relación al señor Jesús Barco ".

Mientras se preparaba para su regreso en la sala de maquillaje, Magaly no pudo resistirse a burlarse de la situación de Jesús Barco. Entre risas, dejó entrever que el 'ampayado' no era él, insinuando que se habría autoincriminado.