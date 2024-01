Paolo y Ana Paula retoman su relación en medio de rumores de separación: "Tuvimos un problema interno"

29/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La presunta separación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte dio mucho que hablar en redes sociales y medios de comunicación. No obstante, la pareja parece haber superado la crisis en tiempo récord y ahora lucen su relación más enamorados que nunca.

Recordemos que todo nació a partir de que el 'Depredador' dejó de seguir a la modelo brasileña en Instagram, esto encendió las alarmas y solo unas horas después muchos internautas dieron cuenta que la modelo había eliminado algunas fotos en la que se lucía junto al engreído de Doña Peta.

¿Por qué Paolo dejó de seguir a Ana Paula?

La tarde de hoy, un conocido programa de espectáculos emitió un informe en el que se revelaba algunas conversaciones que un periodista mantuvo con Ana Paula, en estas la modelo dijo que no tenía idea del porque Paolo la dejó de seguir en redes sociales.

Sin embargo, el conductor del espacio televisivo explicó minutos más tarde que el futbolista peruano le había escrito por WhatsApp para contarle el motivo por el que cortó relación virtual con la madre de sus dos últimos hijos.

"Paolo me está confirmando que sí la dejó de seguir, pero lo que me está diciendo que es que la dejó de seguir por temas personales, por una discusión mal llevada por un arrebato del momento (...) Él me dice: 'Yo no estoy en Perú, estoy en Brasil, yo dejé de seguir a Ana Paula por un problema interno entre nosotros", sostuvo.

Ana Paula habla sobre su relación con Paolo

El reportero del espacio de espectáculos que habló con Ana Paula le comentó que hacen una bonita pareja, sin embargo, ella fue tajante al decir que no sabe lo que es una pareja y que simplemente se limitaron a ser padres de sus hijos.

"No sé lo que es pareja pero Paolo y yo no tenemos nada solamente nuestros hijos así como tiene con otras mujeres", respondió en medio de la plática.

Asimismo, la modelo brasileña habló sobre el escándalo que se formó en redes sociales después que Paolo deje se seguirla en la red social. "¿Entonces si hay señales de infidelidad por parte de Paolo? ¿Por eso te dejó de seguir en Instagram?", consultó el hombre de prensa.

Al respecto, la modelo dijo que no saber nada al respecto, y pidió ser la primera en enterarse si algo así llega a suceder. "No sé nada de esto de la infidelidad, dejó de seguirme en Instagram porque quería (...) Si Paolo fue infiel, me cuentas, quiero ser la primera en saberlo", expresó.

De esta forma, queda claro que la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte marcha bien y los rumores de separación eran falsos.