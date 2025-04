Olenka Mejía revela foto íntima con Piero Quispe y muestra depósitos de $500: "Fue un regalo"

04/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Con una foto íntima, capturas de depósitos y contundentes declaraciones, Olenka Mejía desmintió en vivo al futbolista Piero Quispe. A pesar de que el futbolista negó cualquier vínculo con ella, la influencer dejó al descubierto pruebas que confirmarían su relación.

Olenka Mejía revela foto íntima con Piero Quispe

Durante la última emisión de 'Magaly TV, La Firme', Olenka Mejía se presentó en el set con una serie de pruebas que contradicen la versión pública de Piero Quispe, actual jugador del Pumas de México. Entre los documentos entregados a la producción del programa de ATV, destacó una fotografía tomada junto al futbolista hace tres años.

"Esa foto la había perdido y Piero (Quispe) me la pasó, eso fue en el 2022. Yo le creía, le creí de cierta manera, no del todo", sostuvo Olenka Mejía, asegurando que esa imagen confirma que existió un vínculo sentimental entre ambos.

Pero eso no fue todo. La exsaliente de Jefferson Farfán también presentó capturas de pantalla de varios depósitos bancarios que el exjugador de Universitario de Deportes le habría realizado. El más reciente fue en enero de 2024, justo meses después del nacimiento de la hija de Piero Quispe con Cielo Berrios.

" Me lo depositó como un tema de regalo hasta donde yo sé. Él me decía que es agradecido porque el 2022, cuando estuve con él, él no tenía nada", relató Olenka Mejía.

Ante estas revelaciones, la conductora Magaly Medina la increpó en vivo por aceptar dinero del futbolista. " ¿Por qué aceptabas esos depósitos? ", le preguntó.

Olenka Mejía respondió: "Él me decía 'Olenka, eres una buena mamá, feliz Navidad' y me mandaba dinero sin que yo lo pidiera. Lo hacía en fechas especiales". Magaly Medina no dudó en calificarla de "ingenua" por seguir creyendo en las palabras de Piero Quispe, a pesar de las señales de que él no era sincero.

Olenka Mejía rechazó viaje con Piero Quispe

Olenka Mejía también reveló que el jugador de la selección peruana le insistió en múltiples ocasiones para que viajara con él a México. Sin embargo, nunca llegó a concretarse ese encuentro.

" La primera vez que me invitó fue en enero de este año . Luego, por una llamada, me entero que no era la única a la que invitaba . Por eso perdí el vuelo y decidí no ir", contó.

