Piero Quispe habría negado a su hija y su pareja Cielo Berrios, según Olenka Mejía: "Se puso a llorar"

03/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El miércoles 2 de abril, en 'Magaly TV, La Firme', Olenka Mejía confirmó que tuvo un romance con Piero Quispe en 2022 y aseguró que el futbolista negó a su hija con Cielo Berríos y su relación con la joven madre. En una conversación reveladora, la modelo aseguró que llegó a encarar al jugador, quien, entre lágrimas, se sinceró sobre la situación.

Olenka Mejía encaró a Piero Quispe

La controversia explotó el martes 1 de abril, cuando 'Magaly TV, La Firme' difundió imágenes exclusivas de Piero Quispe ingresando a un hotel en Lima, donde ya lo esperaba Olenka Mejía.

Este encuentro ocurrió después del partido entre Perú y Venezuela, en el que la 'Blanquirroja' cayó derrotada. Sin embargo, lo más llamativo fue la reacción del futbolista, quien, a pesar de la evidencia, negó conocer a la modelo.

Durante su conversación con el reportero del programa, Olenka Mejía brindó detalles de su relación con Piero Quispe, destacando un episodio ocurrido en noviembre del año pasado.

Según su testimonio, el futbolista la visitó poco después del nacimiento de su hija con Cielo Berríos. Fue en ese momento que la modelo lo enfrentó directamente sobre la paternidad que ocultaba.

¿Piero Quispe negó a su hija y su pareja?

Olenka Mejía reveló que su reclamo generó una reacción inesperada en el futbolista. "Yo estaba indignada, porque le dije: 'oye, si quieres volver conmigo y me buscas siempre a mí y me mandas pasajes (para México), ¿Qué haces embarazando a una flaca? Y peor, ya dio a luz. ¿Por qué me ocultaste? '", contó la modelo.

Ante este cuestionamiento, Piero Quispe no solo evitó negar la situación, sino que terminó quebrándose emocionalmente. " Él me dijo 'tú lo sabrás en su momento '. Él vino en noviembre. Yo bajé, lo metí a mi carro, habló conmigo y se puso a llorar, se sinceró conmigo y lo boté ", narró Olenka Mejía.

La modelo también reveló que el futbolista le ocultó su relación con Cielo Berríos, lo que la llevó a desconfiar completamente de él. " Tengo audios de él llorando, me negó a su hija, me negó a la mujer ", declaró, dejando en evidencia lo que, según ella, fue una serie de engaños por parte de Piero Quispe.

Las declaraciones de Olenka Mejía sobre Piero Quispe han generado gran controversia. La modelo aseguró que el futbolista no solo habría negado su relación con Cielo Berríos, sino también a su propia hija. Mientras la polémica crece, el jugador aún no se pronuncia sobre las revelaciones expuestas en 'Magaly TV, La Firme'.