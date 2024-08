Olinda Castañeda afirma que Dios le reveló en un sueño que la ropa unisex atrae al enemigo

Olinda Castañeda, , quien ha hecho una transición de la vida pública al ámbito religioso, ha generado controversia en redes sociales con sus recientes afirmaciones. La exmodelo, que ha abandonado los escándalos para dedicarse a su fe cristiana, compartió un sueño en el que Dios le reveló que la ropa unisex atrae al enemigo.

En un video difundido en sus redes sociales, Olinda Castañeda describió el sueño y su proceso de oración en el que buscaba claridad sobre su interpretación de las normas de vestimenta.

"En oración estuve hablando con mi Padre y diciéndole que me muestre, que me explique, que me diga si es correcta la manera en cómo yo estoy interpretando las cosas, si realmente existe ropa para mujer, ropa para hombre...", explicó.

Durante su relato, Olinda Castañeda detalló cómo percibió el mensaje divino en su sueño, donde Dios le confirmó que existen prendas específicas para cada género. Sin embargo, el énfasis principal de su mensaje fue sobre la ropa unisex.

"Yo tuve un sueño en el que Él me habla de algo que no me había dado cuenta, me confirma que hay ropa hecha para mujer y ropa hecha para hombre, pero Él se fija más en este punto, que existe ropa unisex, que uno al usar este tipo de vestimenta pierde comunicación con Dios", agregó.