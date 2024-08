Magaly arremete contra Indecopi por rechazar registro de marca 'Hablando Huevadas': "Me parece injusto"

08/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La famosa conductora de televisión Magaly Medina manifestó su sorpresa y desacuerdo con la reciente resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que negó el registro de la marca 'Hablando Huevadas'. Este es el título del popular show de YouTube dirigido por los humoristas Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

A pesar de que algunos consideran la frase un insulto, Magaly Medina argumentó que es parte del habla cotidiana y que eventualmente podría ser aceptada por la Real Academia Española (RAE).

Magaly arremete contra Indecopi

Magaly Medina dedicó parte de su programa a revisar el documento en el que Indecopi detalla por qué rechazó la marca 'Hablando Huevadas'. La conductora de ATV defendió que tanto Jorge Luna como Ricardo Mendoza, al igual que cualquier emprendedor, tienen el derecho a registrar el nombre de su negocio para protegerse legalmente.

"No sé por qué les han negado esta inscripción cuando creo que el Indecopi lo que tendría que hacer es aceptar que los emprendedores como ellos registren y estén protegidos legalmente de cualquier tipo de pirateo", señaló.

Magaly Medina expresó su opinión sobre una medida reciente, calificándola como extrema. "Creo que es una medida extrema porque a ellos no les interesa si esto es o no grosero, el público ha entendido que eso es lo que ellos quieren ver".

Asimismo, subraya que las expresiones populares, incluso aquellas que pueden parecer inapropiadas, eventualmente se integran en el vocabulario oficial.

"No les podemos inventar otro nombre porque a nosotros nos parece grosero. Es una expresión popular y todas aquellas expresiones populares a la larga terminan perteneciendo al diccionario de la Real Academia Española", agregó.

La conductora aseguró que el público ya ha adoptado el nombre del programa. "Me parece sumamente injusto que no se inscriba un nombre que muchísimo público acepta, del que se habla todos los días en los medios. Un poquito más de abrir la mente, el mundo es ancho y ajeno, no es una aldea, el mundo es una aldea global", finalizó.

¿Qué pasó con Indecopi y 'Hablando Huevadas'?

Jorge Luna y Ricardo Mendoza podrían verse obligados a cambiar el nombre de su exitoso programa de YouTube después de que Indecopi rechazara su solicitud de registro para 'Hablando Huevadas'.

La entidad argumentó que la frase es "inapropiada y grosera" y que el logotipo, que incluye caricaturas de los presentadores, refuerza esta percepción.

La Dirección de Signos Distintivos de Indecopi fundamentó su decisión en el artículo 135, literal p) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que prohíbe el registro de marcas que incluyan signos "contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres".

La resolución emitida por Indecopi el 27 de junio subrayó que, aunque el objetivo es diferenciar servicios de entretenimiento de la clase 41 de la Clasificación Internacional, estos servicios se dirigen al público en general, incluidos menores de edad. Por lo tanto, aprobar el registro sería "evidentemente contraproducente" para los objetivos educativos y formativos de los jóvenes, según el organismo.

La controversia alrededor de la negativa de Indecopi de registrar 'Hablando Huevadas' ha reavivado el debate sobre el uso del lenguaje y los límites de la propiedad intelectual. Mientras Magaly Medina aboga por el derecho de los comediantes a proteger su marca, la entidad defiende su decisión basada en consideraciones legales y éticas.