Korina Rivadeneira PREOCUPA a sus fans por fuerte denuncia en redes sociales ¿Qué pasó?

Korina Rivadeneira vuelve a remecer la farándula nacional al revelar que fue víctima de una estafa, que la dejó angustiada por las consecuencias que ello podría conllevar más adelante. Sus seguidores se mostraron preocupados por la terrible situación que atraviesa.

A través de sus redes sociales, la esposa del exchico reality, Mario Hart, subió algunas stories en su cuenta contando que desde hace una semana se encuentra sin poder hacer o recibir llamadas telefónicas porque alguien había suplantado su identidad.

Korina Rivadeneira expresó que de un momento a otro no tenía línea en su equipo, a pesar de que su pago estaba al día, por ello decidió contactarse con su operador para saber qué estaba pasando sin saber que descubriría una terrible situación.

"Tengo 7 días con mi teléfono sin servicio y me pareció super raro y resulta que fui a mi operador, me dijeron que hice una portabilidad y jamás hice eso. Fui a este otro operador donde supuestamente estaba mi línea nueva y me dijeron que efectivamente había hecho una portabilidad. Me dijeron que habían sacado un chip reiteradas veces con mi número de teléfono", expresó la actriz.