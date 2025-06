Onelia Molina descarta reconciliación con Mario Irivarren: "Ya cerré el ciclo con él"

01/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina lanzó una frase que dejó entrever una posible reconciliación con Mario Irivarren, pero la chica reality no dudó en pronunciarse al respecto y "multiplicar por cero" los rumores, asegurando que "ya cerró el ciclo" con la 'Calavera Coqueta'.

Onelia minimiza reconciliación con Mario Irivarren

Durante un juego en el programa 'Esto es Guerra', Onelia sorprendió a los conductores del reality y a sus demás compañeros al tildar de "mi amor" a Mario Irivarren, quien solo atinó a sonreír ante las cámaras ante la situació, ya que como se recuerda ambos dieron fin a su romance tras el video que se viralizó y que tuvo lugar en el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Como se recuerda, en aquel material audiovisual, se veía al chico reality expresando su deseo de cerrar ciclos con su ex Vania Bludau, a pesar de mantener una relación con Onelia, quien estaba en el mismo evento y a corta distancia de él. Esta situación la dejó en el "ojo de la tormenta", por lo cual, días después, sostuvo que era mejor terminar "en buenos términos" por su bienestar emocional. Sin embargo, al llamar "mi amor" a Mario, se especuló que le habría dado una segunda oportunidad.

La arequipeña no dudó en desmentir los rumores y agregar que se trató de una frase en tono de broma para "darle la razón en su queja" en el juego, por lo cual, pidió no tergiversar la situación y dejar en claro que no volverá con Irivarren.

"No, mi amor' era una afirmación y no era nada por cariño. Era como que un 'ya hijito'. Valga la aclaración, sí, por favor no tergiversen porque no va por ahí. Yo ya terminé mi relación hace un mes y ya cerré el ciclo (con Mario), así que no iba por ahí", sentenció enérgicamente en 'Más Espectáculos'.

Onelia Molina descarta ser ampayada con Mario Irivarren

Pero no todo quedó ahí, ya que Onelia se animó a señalar que no sería posible que la capten junto a Mario en actitudes cariñosas que reflejen que habrían retomado su relación. La modelo remarcó estar alejada de las complicaciones del pasado y enfocada en su tranquilidad.

"Eso no va a pasar (un ampay con Mario)", sentenció tras rumores de una posible reconciliación con el integrante de 'Esto es Guerra' (EEG).

De esta manera, Onelia Molina aclaró que le dijo 'mi amor' de broma a Mario Irivarren, durante una de las competencias de 'Esto es guerra', y dejó en claro que no existiría ninguna reconciliación tras el fin de su romance.