Paco Bazán envía flores a Magaly Medina tras defender a Paolo Guerrero: "No puedo creerlo"

20/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El viernes 19 de julio, Magaly Medina, en su programa 'Magaly TV, La Firme', recibió un inesperado regalo en vivo. Paco Bazán, quien había sido recientemente criticado por la conductora por defender al futbolista Paolo Guerrero, le envió un ramo de flores para buscar su perdón.

Mientras Magaly Medina comentaba uno de los temas del día, la producción le entregó un ramo de tulipanes de parte de Paco Bazán, conductor de 'El deportivo en otra cancha'. Esto ocurrió luego de que la 'Urraca' criticara a Paco Bazán en una emisión anterior por defender a Paolo Guerrero.

¿Qué dijo Magaly sobre flores de Paco Bazán?

El regalo tomó por sorpresa a Magaly Medina, quien reaccionó con humor. "¿De verdad me llegaron flores? No puedo creerlo (ríe). Pero, ¿estas miserables flores? Ah, bueno, son las que a mí me gustan. Averiguó cuáles me gustaban, las rosas eran más baratas, están bien. Hay varias, es una docena, tiene tarjeta", comentó inicialmente.

Luego, leyó el mensaje que acompañaba el ramo. "¡Uy! Me ha escrito un discurso. Paco, tampoco te pases, pues", dijo antes de leer en voz alta:

"Querida madrina 'Maga', con todo respeto recurrimos a usted con un solo pedido: por favor, no nos abandones. Recuerda que a este pobre conductor, al que se le ocurrió defender a Paolo Guerrero, se llama Paco Bazán. A una sola voz gritamos: 'que el hijito de mamá se pague su seguridad'. Con amor, de tus 'chalecos' de 'El deportivo' y Paco pagó las flores", decía la tarjeta del regalo.

¿Qué pasó con Magaly y Paco Bazán?

La controversia se originó cuando Paolo Guerrero decidió no participar en el partido entre César Vallejo y Alianza Lima en la primera fecha del Torneo Clausura. Dos días después, la UCV anunció que el delantero había solicitado rescindir su contrato unilateralmente, iniciando así las negociaciones para su desvinculación.

En este contexto, Paco Bazán, exjugador de Universitario, afirmó que la directiva de César Vallejo había decidido retirar la protección personal de Paolo Guerrero y su familia.

Durante su programa 'El deportivo en otra cancha', Paco Bazán comentó: "Han debido cuidarlo y no lo están haciendo. En todo sentido lo digo, porque tengo la información de que le habrían retirado la seguridad personal, por lo menos 24 horas. Fue después del partido contra Alianza Lima".

Magaly Medina expresó su sorpresa e indignación ante los comentarios de Paco Bazán. Cuestionó por qué el conductor de ATV se enfocaba tanto en la retirada de seguridad a Paolo Guerrero cuando el resto de los peruanos vive sin protección y expuestos a la delincuencia.

El envío de flores por parte de Paco Bazán a Magaly Medina podría interpretarse como un intento de reconciliación o una táctica para mitigar las críticas. Sin embargo, la conductora mantuvo firme su postura sobre la seguridad en el país y la situación de Paolo Guerrero.