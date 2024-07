¿Inmaduro? Paco Bazán despotrica contra Farfán por indirecta a 'Chicho' Salas

El comentarista deportivo, Paco Bazán, vuelve a llamar la atención al no dudar en referirse a la reciente publicación de Jefferson Farfán como indirecta a 'Chicho' Salas por su polémica con Paolo Guerrero.

En la última edición de su programa, Paco Bazán no dudó en calificar como inmaduro el comportamiento que tuvo la 'Foquita' por compartir una publicación en sus redes sociales tildando de 'falso' al DT del club de la César Vallejo en el primer partido que disputaba por la Liga 1.

"A Jefferson le encanta esto, por qué no es directo, maduren en ese aspecto, sean más frontales viven mandando indirectas. No hay control de emociones. ¿Quién es el falso? Para que se acaben las especulaciones", expresó Bazán.

Esas declaraciones serían tras la polémica y el escándalo que generó el goleador histórico de la Selección por negarse a jugar contra Alianza en la primera fecha del Torneo Clausura, a pesar de las indicaciones de su entrenador, Guillermo Salas.

Asimismo, Paco Bazán, no desaprovechó la oportunidad para sugerirle a Guerrero que brinde una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el verdadero motivo que lo llevó a negarse a ingresar a la cancha el pasado sábado 13 en el estadio Mansiche, en Trujillo frente al club blanquiazul.

"Para que se acaben las especulaciones, Paolo debería convocar una conferencia de prensa y contar su versión. (...) Porque Farfán siendo Jefferson y haciendo esa publicación que entiendo que lo escribió él ¿Por qué no cita? No es de hombres. Entiendo que es para 'Chicho', no creo que sea para otra persona, indicó.