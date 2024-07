Magaly explota contra Paco Bazán por salir en defensa de Paolo Guerrero: "Parece una Doña Peta"

En un reciente episodio de su programa, la reconocida conductora Magaly Medina no escondió su indignación hacia su 'ahijado', Paco Bazán, debido que él hizo un comentario sobre la retirada de seguridad al futbolista de la César Vallejo, Paolo Guerrero.

Magaly Medina expresó su sorpresa ante la indignación de Paco Bazán, cuestionando por qué se preocupa tanto por la retirada de seguridad a Paolo Guerrero mientras el resto de los peruanos viven sin protección y expuestos a delincuentes y criminales.

"Paco, no puedo creer que estés indignado por eso. ¿Y qué hay de los 33 millones de peruanos que estamos sin seguridad? Hace cuánto tiempo que vivimos a expensas de los delincuentes y criminales", expresó Medina en su programa.

Magaly Medina enfatizó que diariamente, niños son víctimas de robos, agresiones y hasta asesinatos en las calles.

Asimismo, la conductora criticó la seguridad de miles de peruanos y sugirió que Paco Bazán se rectifique tras su último comentario en su programa de fútbol.

"Claro, los que podemos nos pagamos nuestra seguridad. No estoy esperando que el canal me pague la seguridad, ni que ningún Acuña me pague mi seguridad, pero soy de las pocas privilegiadas", añadió Magaly Medina.